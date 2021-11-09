У Києві відбулося прощання з екснардепом Юхимом Звягільським: фото з церемонії
Джерело:Суспільне
Українці провели в останню путь колишнього народного депутата Юхима Звягільського. Життя 88-річного політика забрав коронавірус COVID-19.
Церемонію прощання організували у Києві – в будинку уряду, що на вулиці Інститутській. Вона тривала до 12:00. Люди приносили квіти.
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Хто прийшов віддати шану політику
Окрім рідних та товаришів померлого, вшанувати пам'ять Звягільського прийшли чимало українських політиків. Серед них – голова парламенту Руслан Стефанчук та його перший заступник Олександр Корнієнко. Провести в останню путь померлого прийшов і мер столиці Віталій Кличко. Він поспілкувався із близькими померлого. У будівлі також помітили олігарха Ріната Ахметова.
Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова поділилася, що знала Звягільського протягом 25 років. Вона пригадала аварію на шахті Засядька, яка трапилася у 2007. Тоді теперішня обмудсменка саме стала міністеркою соціальної політики. "Ставлення Звягільського до цих людей, які втратили рідних, було сердечним. Він зробив усе, що обіцяв. Пам'ятаю його як глибу", – підкреслила посадовиця.
Прощання з екснардепом в урядовому будинку / Фото Укрінформу та Суспільного
Звягільський хворів на COVID-19
За інформацією видання "Обозреватель", Юхим Звягільський помер від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19. Спочатку ЗМІ писали, що політик потрапив у реанімацію однієї з лікарень Києва. Колишній нардеп Ігор Мосійчук написав, що політик помер в Інституті серця.
Основне про Юхима Звягільського
Джерело: "Вікіпедія"
- Народився 20 лютого 1933 року в родині службовців у Донецьку. Здобув освіту гірничого інженера в Донецькому індустріальному інституті. Працював на шахті – пройшов шлях від помічника начальника до директора.
- Звягільський – єдиний депутат, який був у всіх перших восьми скликаннях Верховної Ради (з 1990 по 2019 рік). Був одним зі співзасновників та колишнім членом "Партії регіонів".
- У 1993 році протягом кількох місяців був першим віцепрем'єр-міністром, у згодом – виконував й обов'язки прем'єр-міністра України.