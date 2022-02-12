У Києві відбувся "Марш єдності": ексклюзивний фоторепортаж
12 лютого 2022 , 16:05Читать новость на русском
У Києві люди вийшли на "Марш єдності за Україну". Тисячі осіб крокували вулицями столиці та вигукували "Слава Україні", "Путін х***о".
24 канал повідомляє, що люди зібрались у парку Тараса Шевченка у Києві. Згодом вони рушили до Майдану Незалежності.
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У Києві люди вийшли на Марш єдності
Люди зібрались орієнтовно о 14 годині у парку Тараса Шевченка. У руках у них багато символіки – прапори України, УПА, а також банери з надписами "Разом – сила. Україна –єдина".
Люди зібрались на Марш єдності / Фото Уляни Журби, 24 канал
Тисячі людей у Києві вийшли на Марш єдності: дивіться відео Уляни Журби, 24 канал
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