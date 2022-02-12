У Києві відбувся "Марш єдності": ексклюзивний фоторепортаж

У Києві люди вийшли на "Марш єдності за Україну". Тисячі осіб крокували вулицями столиці та вигукували "Слава Україні", "Путін х***о".

24 канал повідомляє, що люди зібрались у парку Тараса Шевченка у Києві. Згодом вони рушили до Майдану Незалежності.

До теми "Не віддамо місто окупантам": у Харкові відбувся патріотичний "Марш Єдності"

У Києві люди вийшли на Марш єдності

Люди зібрались орієнтовно о 14 годині у парку Тараса Шевченка. У руках у них багато символіки – прапори України, УПА, а також банери з надписами "Разом – сила. Україна –єдина".

Люди зібрались на Марш єдності / Фото Уляни Журби, 24 канал

Тисячі людей у Києві вийшли на Марш єдності: дивіться відео Уляни Журби, 24 канал

Новина доповнюється…