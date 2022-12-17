Міцніше за Кримський: у Києві після ремонту відкрили "міст Кличка"

У Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст після ремонто-відновлювальних робіт внаслідок ракетної атаки 10 жовтня. Відтепер ним знову можна сміливо прогулюватись.

Про це офіційно повідомив очільник столиці Віталій Кличко. Київський міст виявився значно міцніший за кримський.

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Друзі! Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення,

– повідомив Кличко.



"Міст Кличка" відновили після влучання російської ракети / Фото Віталій Кличко



Міст потребував ремонтних робіт, наразі усі ушкодження усунено / Фото Віталій Кличко

Відновлення моста потребувало часу

За словами Кличка, комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки.

Було відновлено й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.

Вони прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", – додав мер.



Комунальники уже навіть прибрали міст від снігу / Фото Віталій Кличко

Коротко про влучання ракети по "мосту Кличка"