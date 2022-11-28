"Ціна" головної ялинки в Києві: скільки електроенергії зекономить Україна

У Києві таки вирішили встановити головну ялинку країни, однак за кошти бізнесу та без новорічного пафосу. Відсутність ілюмінацій на ялинці дозволить зменшити навантаження на енергосистему України.

У компанії YASNO розповіли, що рішення щодо відсутності ілюмінацій на ялинці означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. Відтак, буде зменшено кількість потреб для відключень електроенергії.

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Відмова від ілюмінацій дозволить уникнути збільшення дефіциту електроенергії

Компанія YASNO разом з партнерами розробила інфографіку про "ціну" ялинок попередніх років. У такий спосіб люди зможуть оцінити масштаби святкових фото на фоні новорічних вогнів Софійської площі.

Відповідно до даних компанії, головна ялинка країни, яка сяє 25 днів, створює додаткове навантаження на енергомережу міста. За один день центральна ялинка споживає 5,96 МВт електроенергії.

У YASNO заявили, що такий обсяг споживання електрики збільшує на 2% уже наявний дефіцит електроенергії в Києві. Повідомляється, що таку кількість електроенергії за одну годину споживають 1 192 квартири, або 12 багатоповерхівок.



"Ціна" головної ялинки в Києві / Інфографіка YASNO

У Києві таки встановлять ялинку: що відомо