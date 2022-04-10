У Києві відновлює роботу бізнес: працює понад 900 магазинів, 35 ринків і майже 500 кав'ярень

Попри обстріли та загрозу можливого повторного нападу з боку Росії, столиця України потроху відновлює життя. Зокрема, це стосується й бізнесу Києва.

До роботи повертаються продовольчі магазини, кав'ярні, ринки, СТО, перукарні тощо. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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У Києві відновлює роботу бізнес

Так, станом на 9 квітня у столиці працювали понад 900 магазинів, 173 об'єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", зокрема 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів. Що працює у Києві: 35 ринків

близько 460 кав'ярень

55 пекарень

близько 340 перукарень та барбершопів

понад 110 студій манікюру

75 магазинів з продажу одягу та взуття

5 хімчисток

95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків

90 ремонтних майстерень одягу та взуття

близько 30 веломайстерень

535 СТО

75 автомагазинів

35 мийок

В КМДА також нагадали, що в застосунку "Київ Цифровий" оновлюють мапу столичного бізнесу, який зараз працює. Щоб додати інформацію на карту, підприємці мають заповнити спеціальну форму. Крім того, столичних підприємців закликають підтримати економіку.