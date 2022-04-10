У Києві відновлює роботу бізнес: працює понад 900 магазинів, 35 ринків і майже 500 кав'ярень

10 квітня 2022 , 17:01
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Джерело:

телеграм КМДА

Попри обстріли та загрозу можливого повторного нападу з боку Росії, столиця України потроху відновлює життя. Зокрема, це стосується й бізнесу Києва.

До роботи повертаються продовольчі магазини, кав'ярні, ринки, СТО, перукарні тощо. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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У Києві відновлює роботу бізнес

Так, станом на 9 квітня у столиці працювали понад 900 магазинів, 173 об'єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", зокрема 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів.

Що працює у Києві:

  • 35 ринків
  • близько 460 кав'ярень
  • 55 пекарень
  • близько 340 перукарень та барбершопів
  • понад 110 студій манікюру
  • 75 магазинів з продажу одягу та взуття
  • 5 хімчисток
  • 95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків
  • 90 ремонтних майстерень одягу та взуття
  • близько 30 веломайстерень
  • 535 СТО
  • 75 автомагазинів
  • 35 мийок

В КМДА також нагадали, що в застосунку "Київ Цифровий" оновлюють мапу столичного бізнесу, який зараз працює. Щоб додати інформацію на карту, підприємці мають заповнити спеціальну форму.

Крім того, столичних підприємців закликають підтримати економіку.

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Автор: Марта Касіянчук