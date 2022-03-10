У Києві, Вінниці та Житомирі повітряна тривога – відправляйтеся в укриття
10 березня 2022 , 08:44Читать новость на русском
Українські міста продовжують здригатися від сигналів повітряної тривоги. Так, зранку у Києві, Вінниці та Житомирі пролунали сигнали, які закликають відправитися до укриттів.
Близько 8:39 в Києві, Вінниці, а також у Житомирі пролунали повітряні тривоги. Мешканців міст закликаємо відправитися у сховища.
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Зазначимо, що перебувати в укритті необхідно доти, поки ви не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги.
Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.
- Швидко одягнутися та одягти дітей.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
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