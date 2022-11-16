У Києві випав перший сніг: фото та відео з вечірньої столиці
Увечері 16 листопада у столиці випав мокрий сніг. Навіть відсутність світла не завадила киянам зробити гарні відео та фото.
Про те, що у столиці буде сніжити попереджали українські синоптики. Як виглядає Київ зараз і чи на довго туди прийшов сніг, інформує 24 канал.
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Сніг поки дуже мокрий, однак далі сніжитиме сильніше
Наразі київський сніг більше схожий на дощ. Проте синоптики попереджають, що далі може утворитися сніговий покрив висотою 3 – 8 сантиметрів. Про це заявляють в Укргідрометцентрі.
Перший сніг у столиці: дивіться відео
Найближчими днями мокрий сніг та посилення вітру можуть спровокувати на дорогах ожеледицю. Через це у КМДА просять водіїв терміново змінити літні шини на зимові.
Вечірній Київ 16 листопада: дивіться відео
Кияни діляться світлинами з першим снігом / Фото Реальний Київ
Потужніший снігопад прогнозують вже у п'ятницю 18 листопада. Температура опуститься до -2 градусів.
Сніг дуже мокрий, подекуди схожий на дощ: дивіться відео
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Як грітися зимовими ночами: декілька порад
Через часті масовані ракетні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі, українці мають бути готовими до того, що світло та тепло може зникати й взимку. На цей випадок варто підготуватися, щоб не змерзнути в холодну пору року у власній квартирі.
- Порада перша. Наперед знизьте температуру у вашій спальні. Це допоможе вам швидше адаптуватися до нічних перепадів температур.
- Порада друга. Пийте теплий чай перед сном. Ромашковий, м'ятний чи зелений чай розслаблять м'язи, а тіло зможе краще приймати тепло.
- Порада третя. Замініть стару ковдру. Існують електричні ковдри, що працюють, як велика грілка.
- Порада четверта. Забезпечте ноги теплом – одягніть шкарпетки перед сном.
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