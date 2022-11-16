У Києві випав перший сніг: фото та відео з вечірньої столиці

Увечері 16 листопада у столиці випав мокрий сніг. Навіть відсутність світла не завадила киянам зробити гарні відео та фото.

Про те, що у столиці буде сніжити попереджали українські синоптики. Як виглядає Київ зараз і чи на довго туди прийшов сніг, інформує 24 канал.

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Сніг поки дуже мокрий, однак далі сніжитиме сильніше

Наразі київський сніг більше схожий на дощ. Проте синоптики попереджають, що далі може утворитися сніговий покрив висотою 3 – 8 сантиметрів. Про це заявляють в Укргідрометцентрі.

Перший сніг у столиці: дивіться відео

Найближчими днями мокрий сніг та посилення вітру можуть спровокувати на дорогах ожеледицю. Через це у КМДА просять водіїв терміново змінити літні шини на зимові.

Вечірній Київ 16 листопада: дивіться відео



Кияни діляться світлинами з першим снігом / Фото Реальний Київ

Потужніший снігопад прогнозують вже у п'ятницю 18 листопада. Температура опуститься до -2 градусів.

Сніг дуже мокрий, подекуди схожий на дощ: дивіться відео

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Як грітися зимовими ночами: декілька порад

Через часті масовані ракетні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі, українці мають бути готовими до того, що світло та тепло може зникати й взимку. На цей випадок варто підготуватися, щоб не змерзнути в холодну пору року у власній квартирі.

Порада перша. Наперед знизьте температуру у вашій спальні. Це допоможе вам швидше адаптуватися до нічних перепадів температур.

Наперед знизьте температуру у вашій спальні. Це допоможе вам швидше адаптуватися до нічних перепадів температур. Порада друга. Пийте теплий чай перед сном. Ромашковий, м'ятний чи зелений чай розслаблять м'язи, а тіло зможе краще приймати тепло.

Пийте теплий чай перед сном. Ромашковий, м'ятний чи зелений чай розслаблять м'язи, а тіло зможе краще приймати тепло. Порада третя. Замініть стару ковдру. Існують електричні ковдри, що працюють, як велика грілка.

Замініть стару ковдру. Існують електричні ковдри, що працюють, як велика грілка. Порада четверта. Забезпечте ноги теплом – одягніть шкарпетки перед сном.

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