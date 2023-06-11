У Києві водій Mercedes побив шофера евакуатора: причина здивувала

У Києві водій Mercedes вдарив керманича евакуатора. І все через те, що йому не сподобалось, як стояв спецтранспорт.

У підсумку правоохоронці затримали зловмисника. Вже розпочато досудове розслідування.

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У Києві чоловік побив водія евакуатора

Як стало відомо, ввечері 8 червня на вулиці Велика Васильківська 39-річний киянин побачив, що попереду перекрита ділянка дороги евакуатором. Чоловіку це не сподобалось, тож він почав сигналити та нецензурно висловлювати свої претензії водію евакуатора, а згодом – вдарив його.

Правоохоронці вже знайшли порушника і розпочали розслідування за статтею про умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадянський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю.



Правоохоронці затримали порушника / фото поліції

У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки

Нагадаємо, що раніше львівські правоохоронці затримали п'яного водія Porsche Cayenne. Чоловік, втікаючи від патрульних, розбив 3 автівки, а потім – помочився на авто превентивної поліції.

У підсумку на водія склали 7 протоколів. Повідомлялося, що у чоловіка була розбита голова й він поводився агресивно. Через це водія відвезли у лікарню.

За інформацією ЗМІ, автівкою керував Євгеній Маковський – директор фірми "Акваполімер Інжиніринг". Компанія займається проєктуванням, комплектацією та монтажем очисних споруд.

Таким чином, за керування автівкою у стані сп'яніння водієві може загрожувати 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.