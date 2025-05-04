У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено відомий ТРЦ DreamTown
- У ніч проти 4 травня російська армія атакувала Київ, "Шахеди" пошкодили торговий центр DreamTown.
- Начальник Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив про значні пошкодження в Оболонському районі, зокрема житлових будинків й автомобілів.
У ніч проти 4 травня російська армія знову ударила по Києву "Шахедами". Ворожими БпЛА був пошкоджений торговий центр DreamTown.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.
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Що відомо про удар по DREAM на Оболоні
Кирило Фесик повідомив, що в Оболонському районі після нічної атаки чимало пошкоджень – серед житлових будинків, автомобілів та, на жаль, ТРЦ DREAM.
Станом на зараз завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій,
– вказав він.
Зазначимо, що станом на ранок 4 травня відомо про 11 постраждалих внаслідок удару по Києву. Серед них – двоє дітей 14 та 17 років. Загалом постраждалим внаслідок російського терору від 14 до 70 років.