У Києві проти ночі 9 травня підсвітили кольорами прапора України "Батьківщину-Мати"

У столиці України підсвітили кольорами прапора України "Батьківщину-Мати". Це трапилось ввечері Дня пам'яті та примирення.

Тобто напередодні 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це написали на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зауважте Жодне зло не зможе сховатися в бункері – знову буде мир, – Зеленський

У Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами нашого прапора

У Києві підсвітили кольорами державного прапора монумент "Батьківщина-Мати". Все буде Україна!

– запевнили у Мінкульті.

У Києві "Батьківщина-Мати" у кольорах прапора / Фото Мінкульту

"Перша хвилина миру для України неодмінно настане. Переможемо!" – написав президент ввечері 8 травня після 74 днів повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.

Останні заяви про перемогу України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна з Росією може підписати лише один єдиний документ. Мовиться про договір, в якому буде зазначена капітуляція агресора у війні.

8 травня, після спілкування з G7, Президент України заявив, – кінцевою метою держави є забезпечення повного виведення російських військ і техніки з нашої території.

Володимир Зеленський заявив вранці 8 травня, що будь-яке зло рано чи пізно завжди закінчується. Адже воно не може сховатись у бункері. Тому буде мир!

Дивіться відео – нічне звернення Зеленського за 8 травня