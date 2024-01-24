У Києві на Печерську вода потекла на дорогу: люди без води, рух транспорту обмежать

У столиці ввечері 24 січня сталася аварія: вода з водопроводу потекла на проїжджу частину. Що відомо про ситуацію – розкаже 24 Канал.

Аварія сталася на вулиці Михайла Бойчука. Це Печерський район Києва, місцевість Звіринець. Вулиця розташована між станціями метро "Либідська" та "Видубичі", праворуч від неї – ботанічний сад імені Гришка.

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У Києві сталася аварія

На вулиці Бойчука, 35, на проїжджу частину стався витік із водопроводу діаметром 300 міліметрів. Фахівці "Київводоканалу" оперативно прибули на місце для локалізації витоку. Працівники "Київавтодору" також залучені до усунення аварійної ситуації,

– повідомили в КМДА.

Де сталася аварія з витоком води на дорогу в Києві: показуємо на карті

Згодом у КМДА повідомили, що витік на вулиці Михайла Бойчука, 35, локалізовано.

Тимчасово без водопостачання залишаються п'ять житлових будинків – це номери 31, 33, 34, 34-А, 35 по вулиці Михайла Бойчука.

Поруч на вулиці Михайла Бойчука, 41, розташований бюветний комплекс. Працівники "Київводоканалу" продовжують працювати на місці витоку. При виконанні розриття на тротуарі буде обмежено рух транспорту першою смугою,

– інформує влада.

У водоканалі повідомили, що заявка до них надійшла о 20:40. Вода текла з-під землі по вулиці Бойчука, 35, на проїжджій частині. На місці працюють робітники Київводоканалу та комунальники.

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