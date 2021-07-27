У Києві водію трамваю разом із пасажирами довелося штовхати припарковану на коліях автівку

Через власника легковика Daewoo, який припаркувався безпосередньо на трамвайних коліях, пасажирам та водієві громадського транспорту прийшлося самостійно розчищати собі шлях для проїзду.

Інцидент стався на вулиці Дегтярівській вранці 27 липня. Внаслідок нахабного порушення ПДР одним з водіїв трошки збився графік руху трамваїв.

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Щоб не зачепити автівку, громадському транспорту довелося зупинятися.

Проблема носить постійний характер

Аби усунути перешкоду, довелося добряче попрацювати як пасажирам, так і водієві трамваю.

Чоловіки розрозхитували легковик та переміщували його за межі колій.

За кілька хвилин їм вдалося відтягнути Daewoo, після чого трамвай рушив з місця.

Дивіться відео, як пасажир та водій трамваю відштовхують легковик з колій:

Випадки, коли автовласники паркуються на коліях, трапляються на трамвайній лінії у Шевченківському та Подільському районах Києва постійно. За словами водіїв трамваїв, їм доводиться щодня відштовхувати по кілька машин, які заважають проїзду. Найчастіше подібні порушення трапляються на Нижньому та Верхньому Валах.