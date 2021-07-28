У Києві водій сміттєвоза покарав "героя парковки". Хтось залишив автівку навпроти точки збору відходів.

Ймовірно, що сміттєвоз не зміг під’їхати до неї. Водій вирішив познущався з порушника й обставив його машину сміттєвими баками.

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У водіїв сміттєвоза теж є почуття гумору

Це сталось вночі. Контейнери були порожні. Про курйозний інцидент розповіли у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору,

– підписано курйозне фото.

Порушив правила

Автори фото нагадали, що відповідно до Правил дорожнього руху, забороняється стоянка автомобілів ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збору побутових відходів.