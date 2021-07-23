Розбірки через паркомісце: у Києві на Воскресенці чоловіку залишили незвичне послання – фото
Джерело:Kyiv Media
Деякі жителі Києва готові "приватизувати" вільні паркомісця попри відсутність будь-яких прав на це. Такий випадок стався у дворі на вулиці Курнатовського, 26.
Власник легковика Volkswagen, який залишив автівку на ніч у вільному місці біля будинку, на ранок знайшов лист із прихованими погрозами. На капот автівки поклали записку та цеглу.
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Зазвичай покладена на машину цегла символізує те, що наступного разу її не охайно залишать, а жбурнуть у автівку.
Захоплення паркомісць – справа звичайна
- На листі, який невідомий поклав на "німця", було написано "Приберіть машину. Місце зайняте". При цьому жодних прав на приватизацію паркомісця автор записки не мав. Оскільки на території двору не облаштована парковка.
- Скоріш за все, записку залишив хтось з місцевих мешканців, який часто залишає автівку на цьому місці.
Іноді боротьба за місця для паркування у Києві виходить за рамки / Фото Kyiv Media
Подібних ситуацій у Києві трапляється чимало. Оскільки нерідко власники машин починають заявляти свої права на територію загального користування. Мотивують свої вчинки та вимоги такі люди зазвичай однаково: "я завжди залишаю тут машину" і "всім відомо, що це місце – моє".