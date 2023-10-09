У Києві на будівельному майданчику впав кран: у КМДА розповіли деталі

В Оболонському районі Києва кран перекинувся на території будівельного майданчика. Він зачепив верхівкою контактну тролейбусну мережу.

Як виявилось, гусеничний кран втратив керування. Деталі розповіли у КМДА.

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У Києві на будівельному майданчику впав кран

Як стало відомо, під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика. Внаслідок цього він зачепив верхівкою контактну тролейбусну мережу.

На щастя, на будівельному майданчику ніхто не постраждав.

Сильні пориви вітру, зокрема, стали причиною падіння крана. Пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра,

– зазначили у КМДА.

Через це в Оболонському районі було змінено рух громадського транспорту. Згодом повідомили, що рух наземного транспорту було відновлено.

У Києві впав кран / фото КМДА

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