У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: щемливий фоторепортаж

У Києві 29 січня вшанували пам'ять Героїв Крут. Участь у ході від вулиці Інститутської до Аскольдової могили взяли декілька сотень представників різних громадських та патріотичних організацій.

До пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі люди поклали квіти. Священники відслужили панахиду.

Зауважте Бій під Крутами: чому важливо пам'ятати юних героїв

З собою люди принесли запалені лампадки та синьо-жовті прапори.



У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал



Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал



Хода пройшла до Аскольдової могили / Валентина Поліщук, 24 канал



З собою люди принесли запалені лампадки / Валентина Поліщук, 24 канал



У столиці вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал



Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал

Героїв вшанували на місці бою під Крутами

На Чернігівщині на місці історичного бою вшанували Героїв Крут. Лейтмотивом стала необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому. Відповідну заяву зробив представник Українського інституту національної пам'яті на Чернігівщині Сергій Бутко.

Лейтмотивом виступів і офіційних осіб – представників органів державної влади, і політичних діячів були слова про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому,

– розповів Бутко.

У сценарії заходу були:

мистецька патріотична композиція;

покладання квітів до пам'ятника;

заупокійна літія;

хвилина мовчання;

військовий салют;

урочистий марш службовців і курсантів військових навчальних закладів.

До теми – День в історії. Бій під Крутами: дивіться відео