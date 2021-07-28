Погрожувала патрульним: у Києві втретє спіймали п'яною за кермом дружину митника

Нетвереза жінка, яку зупинили правоохоронці у Києві, влаштувала справжній скандал. Вона погрожувала патрульним неприємностями та питала, чи вони взагалі знають, хто вона така.

За даними спільноти "Київ оперативний", порушницею нібито виявилася дружина працівника київської митниці Сергія Василенко Анна. Вона наразі також претендує на посаду у Державній митній службі України.

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Крім того, жінку вже двічі ловили за кермом у нетверезому стані. Суд визнавав її порушення навесні та восени 2017 року.

Демонстративно поїхала після зауваження патрульних

Поліцейські поверталися з виклику та заїхали до супермаркету АТБ. Тоді до них підійшов охоронець супермаркету, який розповів їм, що водійка Mazda приїхала до магазину нетверезою.

Патрульні поспілкувалися з жінкою та попередили її про відповідальність за нетверезе керування, однак та проігнорувала попередження та поїхала.

То ж, незабаром ці ж правоохоронці зупинили машину зловмисниці, яка почала неадекватно поводитися.

Спочатку жінка нібито казала, що її не було за кермом, а вона "гуляє з собачкою". Крім того, вона відмовлялася показати інспекторам водійське посвідчення та не хотіла проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

Киянка нібито чинила опір та намагалася погрожувати правоохоронцям. Поліцейським довелося використати кайданки.

Щодо зловмисниці склали два протоколи – про керування машиною у нетверезому стані, а також за дрібне хуліганство, оскільки вона подряпала машину патрульним.

Дивіться відео з місця затримання нетверезої дружини київського митника: