У Києві вводять екстрені відключення світла: графіки не діють

У Києві із самого ранку, 4 листопада, запровадили екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які діяли раніше, наразі не актуальні.

Про аварійне відключення електроенергії повідомили у компанії ДТЕК.

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У ДТЕК наголосили, що енергетики разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Що стало причиною аварійних відключень

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, Через регулярні обстріли критичної інфраструктури українці повинні економно використовувати світло. Адже тепер звичайне до її пошкодження навантаження стає критичним для енергомережі.

Через такі зумовлені відключення станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишились пів мільйона квартир у Києві. Згідно зі словами мера мовиться про 450 тисяч помешкань киян. Щоб мінімізувати ймовірність таких відключень, українцям вкрай необхідно економно споживати електроенергію. Так кожен зможе зменшити навантаження на електросистему України.



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Що цьому передувало

Кілька тижнів поспіль росіяни регулярно обстрілювали енергетичну інфраструктуру великих українських міст. Дісталося і Києву, який через обстріли накрила темрява.