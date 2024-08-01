У Києві запровадили карантин: в чому причина

У Києві виявтли небезпечного шкідника дерев – вузькозлатку ясеневу смарагдову. Через це у столиці запроваджується карантин.

За словами Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, шкідник становить небезпеку винятково для дерев. Саме тому жодних обмежень на відвідування зелених зон чи вигулу на їхній території домашніх тварин не передбачається.

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В Києві вводять карантин через шкідника

Карантинні заходи поширюються на всю територію столиці та, зокрема, передбачають:

проведення візуальної перевірки дерев для визначення наявності карантинного організму;

відбір зразків і направлення їх на фітосанітарну експертизу;

здійснення фітосанітарних процедур, зокрема обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних або термічних факторів;

у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту – санітарна утилізація виявлених пошкоджених дерев.

В КМДА додали, що масове поширення вузькозлатки ясеневої смарагдової може становити реальну загрозу повного зникнення ясеня – однієї з цінних лісових порід.

Карантин буде запроваджений відповідним розпорядженням КМВА, яке набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні та на офіційній інтернет-сторінці Держпродспоживслужби України,

– йдеться в заяві.

До слова, раніше в Міністерстві охорони здоров'я спростували повідомлення про нашестя отруйних павуків в Україні. Наразі масового звернення по меддопомогу через павуків не було.