У Києві вже працюють посольства 16 держав, – МЗС
Станом на 18 квітня у столицю України повернулися дипломати із 16 дипломатичних представництв.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на своїй фейсбук-сторінці, зазначивши, що цей крок – ще одне свідчення підтримки світу.
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Які посольства вже повернулися до Києва
Зовнішньополітичне відомство зазначило, що з кожним днем все більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві.
Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану,
– зазначається в повідомленні.
У Києві вже працюють посольства 16 держав / Фото фейсбук МЗС
Нагадаємо, що під час загострення бойових дій на Київщині більшість представництв тимчасово переїхала на Захід України.
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