У Києві є постраждалі після нічної атаки, серед них і діти
- У Києві внаслідок нічної атаки є постраждалі, серед яких діти.
- Обстріл спричинив пожежі та руйнування у Святошинському, Дніпровському та Солом'янському районах.
- Атака включала використання балістичних ракет та "Шахедів".
У ніч проти 7 травня росіяни били по столиці. На жаль, у Києві постраждали і дорослі, і діти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.
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Скільки людей постраждало в Києві 7 травня
Близько 6 ранку мер столиці повідомив про перших поранених у Києві. За кілька хвилин стало відомо, що їх побільшало.
Постраждали наразі 7 мешканців міста. Серед них – четверо дітей. Трьох постраждалих мешканці госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці,
– написав мер о 6:14.
Ворог спрямував на Київ балістичні ракети та "Шахеди". Протягом ночі в різних районах столиці лунали гучні вибухи.
Які наслідки обстрілу Києва 7 травня
Наразі відомо про наслідки у трьох районах.
- У Святошинському районі є пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку.
- У Дніпровському – руйнування на верхньому поверсі будинку.
- У Солом'янському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Займання там немає.
О 6:20 в Києві знову завили сирени, адже атака "Шахедами" по Україні триває. Бережіть себе і будьте в укриттях!