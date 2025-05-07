У Києві є постраждалі після нічної атаки, серед них і діти

У ніч проти 7 травня росіяни били по столиці. На жаль, у Києві постраждали і дорослі, і діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Скільки людей постраждало в Києві 7 травня

Близько 6 ранку мер столиці повідомив про перших поранених у Києві. За кілька хвилин стало відомо, що їх побільшало.

Постраждали наразі 7 мешканців міста. Серед них – четверо дітей. Трьох постраждалих мешканці госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці,

– написав мер о 6:14.

Ворог спрямував на Київ балістичні ракети та "Шахеди". Протягом ночі в різних районах столиці лунали гучні вибухи.

Які наслідки обстрілу Києва 7 травня

Наразі відомо про наслідки у трьох районах.

У Святошинському районі є пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку.

У Дніпровському – руйнування на верхньому поверсі будинку.

У Солом'янському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Займання там немає.

О 6:20 в Києві знову завили сирени, адже атака "Шахедами" по Україні триває. Бережіть себе і будьте в укриттях!