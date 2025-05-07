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24 Канал Новини України У Києві є постраждалі після нічної атаки, серед них і діти
7 травня, 06:06
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У Києві є постраждалі після нічної атаки, серед них і діти

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Києві внаслідок нічної атаки є постраждалі, серед яких діти.
  • Обстріл спричинив пожежі та руйнування у Святошинському, Дніпровському та Солом'янському районах.
  • Атака включала використання балістичних ракет та "Шахедів".

У ніч проти 7 травня росіяни били по столиці. На жаль, у Києві постраждали і дорослі, і діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Скільки людей постраждало в Києві 7 травня

Близько 6 ранку мер столиці повідомив про перших поранених у Києві. За кілька хвилин стало відомо, що їх побільшало.

Постраждали наразі 7 мешканців міста. Серед них – четверо дітей. Трьох постраждалих мешканці госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці,
– написав мер о 6:14.

Ворог спрямував на Київ балістичні ракети та "Шахеди". Протягом ночі в різних районах столиці лунали гучні вибухи.

Які наслідки обстрілу Києва 7 травня

Наразі відомо про наслідки у трьох районах. 

  • У Святошинському районі є пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку.
  • У Дніпровському – руйнування на верхньому поверсі будинку.
  • У Солом'янському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Займання там немає.

О 6:20 в Києві знову завили сирени, адже атака "Шахедами" по Україні триває. Бережіть себе і будьте в укриттях!