У Києві є жертви й багато постраждалих внаслідок російської атаки

Вночі 6 червня Росія атакувала Україну ракетами й БпЛА. У столиці внаслідок ворожого обстрілу є загиблі й постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Скільки загиблих і постраждалих у Києві внаслідок атаки 6 червня

Міський голова повідомив, що за останніми даними від медиків, внаслідок атаки Росії у Києві постраждали 20 людей. 16 із них медики госпіталізували. На жаль, кількість жертв зросла.

Уже 4 загиблих у столиці,

– написав Кличко о 06:27.

Також зазначив, що на кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!

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Кличко також повідомив, що внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в Голосіївському районі. У Дарницькому – попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку.

У Солом'янському районі сталася пожежа на місці падіння уламків. Попередньо, ще на одній локації влучання уламків БпЛА.

У Голосіївському районі уламки впали на територію нежитлової будівлі. У Деснянському – на трамвайні колії.

Кличко зазначив, що роботи з відновлення колій метро, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, триватимуть упродовж доби.

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