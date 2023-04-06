Вперше за 90 років: у Києві за добу випала рекордна кількість опадів

6 квітня 2023, 18:25
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Джерело:

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

У середу, 5 квітня, у Києві пройшли рясні дощі. Опади, що випали у цей день у столиці перевищили рекорд 90-річної давності.

Такі висновки зробили згідно з даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 5 квітня у столиці зафіксували 20,6 міліметра опадів.

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Яким був попередній рекорд

Синоптики зазначають, що кількість опадів 5 квітня на 3,4 міліметра перевищують попередній рекорд 1933 року. Тоді у Києві випало 17,2 міліметра опадів.

Нагадаємо, що 4 квітня у Карпатах стовпчики термометрів опустилися до 12 градусів морозу. Окрім того, у горах випало багато снігу.

Тим часом Хмельнцький буквально засипало снігом. Комунальники мінімізували наслідки негоди: щоб запобігти колапсу усю ніч на дорогах та тротуарах працювала спецтехніка. Як повідомляють регіональні ЗМІ, задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.

Коли в Україну прийде потепління

  • Синоптик Ігор Кібальчич зауважив, що найближчі кілька днів на території України будуть прохолодними з нестійким характером погоди, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу, особливо у західних і північних областях.
  • Також вночі та зранку у багатьох регіонах, окрім Півдня та Сходу, спостерігатимуться заморозки. За прогнозом синоптика, більш стійка тенденція до потепління розпочнеться вже після 15 – 16 квітня.
  • "І вже у третій декаді денні показники можуть досягати +20…+25 градусів, а вночі коливатимуться в межах +7…+12. Також суттєво знизиться кількість опадів, а сонячних днів побільшає", – розповів Кібальчич.

Автор: Анна Романюк