Вперше за 90 років: у Києві за добу випала рекордна кількість опадів

У середу, 5 квітня, у Києві пройшли рясні дощі. Опади, що випали у цей день у столиці перевищили рекорд 90-річної давності.

Такі висновки зробили згідно з даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 5 квітня у столиці зафіксували 20,6 міліметра опадів.

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Яким був попередній рекорд

Синоптики зазначають, що кількість опадів 5 квітня на 3,4 міліметра перевищують попередній рекорд 1933 року. Тоді у Києві випало 17,2 міліметра опадів.

Нагадаємо, що 4 квітня у Карпатах стовпчики термометрів опустилися до 12 градусів морозу. Окрім того, у горах випало багато снігу.

Тим часом Хмельнцький буквально засипало снігом. Комунальники мінімізували наслідки негоди: щоб запобігти колапсу усю ніч на дорогах та тротуарах працювала спецтехніка. Як повідомляють регіональні ЗМІ, задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.

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