Вперше за 90 років: у Києві за добу випала рекордна кількість опадів
У середу, 5 квітня, у Києві пройшли рясні дощі. Опади, що випали у цей день у столиці перевищили рекорд 90-річної давності.
Такі висновки зробили згідно з даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 5 квітня у столиці зафіксували 20,6 міліметра опадів.
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Яким був попередній рекорд
Синоптики зазначають, що кількість опадів 5 квітня на 3,4 міліметра перевищують попередній рекорд 1933 року. Тоді у Києві випало 17,2 міліметра опадів.
Нагадаємо, що 4 квітня у Карпатах стовпчики термометрів опустилися до 12 градусів морозу. Окрім того, у горах випало багато снігу.
Тим часом Хмельнцький буквально засипало снігом. Комунальники мінімізували наслідки негоди: щоб запобігти колапсу усю ніч на дорогах та тротуарах працювала спецтехніка. Як повідомляють регіональні ЗМІ, задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.
Коли в Україну прийде потепління
- Синоптик Ігор Кібальчич зауважив, що найближчі кілька днів на території України будуть прохолодними з нестійким характером погоди, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу, особливо у західних і північних областях.
- Також вночі та зранку у багатьох регіонах, окрім Півдня та Сходу, спостерігатимуться заморозки. За прогнозом синоптика, більш стійка тенденція до потепління розпочнеться вже після 15 – 16 квітня.
- "І вже у третій декаді денні показники можуть досягати +20…+25 градусів, а вночі коливатимуться в межах +7…+12. Також суттєво знизиться кількість опадів, а сонячних днів побільшає", – розповів Кібальчич.