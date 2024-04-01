В Україну прийшов пил з Сахари: у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом. У КМДА оприлюднили рекомендації задля нормалізації якості повітря.

Метеорологи попереджали, що до України потроху прибуває пил з Сахари, фахівці попереджали про серйозну небезпеку. Раніше він накрив Прикарпаття, проте наразі уже його зафіксували у столиці нашої держави.

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У КМДА застерегли про небезпеку

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10. Зазначається, що разом із хвилею тепла його було занесено на територію України із Середземномор’я.

До нормалізації ситуації рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Для поліпшення ситуації зі станом повітря додатково рекомендується:

уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Найперше слід потурбуватися про здоров'я алергикам, людям з респіраторними захворюваннями, дітям і людям похилого віку. Тим, хто має домашніх улюбленців, треба стежити за їхнім питним режимом, можна зробити вологе прибирання і краще прикрити вікна.

Чи є небезпека від подібного явища

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що пил безпосередньої кореляції із теплом не має. Так сталося, що з південного заходу в нашу країну надійшла теплоповітряна маса, а по дорозі в той самий час там був цей пил, пісок з Сахари, який втягнуло в цю повітряну масу.

Водночас те, що надійшло до України, це просто запиленість атмосфери, адже наразі тут є тільки дрібно дисперсний пил, тобто дрібнесенькі частинки, які зависають зараз у верхніх шарах атмосфери, вище, ніж людина проживає.

Однак все одно якась частина запилення може осідати на території України, тому радять зараз людям, які особливо схильні до захворювання дихальних шляхів, або респіраторних захворювань, утриматися від тривалої діяльності на відкритому повітрі.

Вона також зазначила, що подібне явище не є надто аномальним для України, адже часом таке трапляється, коли пил і пісок летить із Сахари. Однак найбільше відчувають наслідки цього запилення в Італії й Балканських країнах, адже вони ближче до африканської пустелі.