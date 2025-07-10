У Києві загинули 68-річна жінка та 22-річна співробітниця поліції метрополітену

Вночі 10 липня Київ знову зазнав атаки з боку Росії. На жаль, через обстріл загинуло дві жінки, є й поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

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Клименко розповів про наслідки обстрілу Києва

За данними МВС, внаслідок російської атаки у 8 районах Києва постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Мої співчуття родинам, близьким та колегам загиблих,

– вказав Клименко.

Крім того, поранення отримали більше десятка людей. Ігор Клименко прогнозує, що кількість жертв, на жаль, зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків, на місцях ударів розгорнули оперативні штаби.

Також глава МВС попередив про обмеження руху на таких вулицях:

Волноваська (від бульвару Вацлава Гавела)

Козелецька (від вулиці Миколи Василенка)

Січових Стрільців (від вулиці Студентської до Миколи Пимоненка)

Юрія Іллєнка (від вулиці Дегтярівської до Довнар-Запольського)

Олекси Тихого (від провулку Чугуївського до вулиці Грушецької)

У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки. Працюють групи верхолазів та піротехніків.