У Києві закриють кілька виходів зі станцій метро з міркувань безпеки: які та де

З міркувань безпеки у Києві тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро. Вони перестануть працювати вже завтра, 20 липня.

Обмеження застосовують з міркувань безпеки. На період воєнного стану режим роботи станцій визначають правоохоронні органи.

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Вестибюлі яких станцій закриють

Від завтрашнього дня, а саме 20 липня, тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро:

вихід зі станції "Академмістечко" у напрямку Троїцького ринку,

вихід зі станції "Дарниця" у напрямку "Лівобережної".

Відзавтра, 20 липня, вестибюль №2 станції "Академмістечко" (вихід у напрямку Троїцького ринку) та вестибюль №1 станції "Дарниця" (вихід у напрямку станція "Лівобережна" будуть тимчасово зачинені на вхід та вихід для пасажирів. Водночас вестибюлі №1 станції "Академмістечко" та №2 станції "Дарниця" працюватимуть для перевезень пасажирів,

– мовиться в повідомленні Київського метрополітену.

Про відновлення роботи вестибюлів повідомлять додатково. Під час повітряної тривоги, зокрема уночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.

З детальним графіком руху поїздів та режимом роботи станцій можна ознайомитись на сайті Київського метрополітену.

Як зараз працює метро у Києві

На час повітряної тривоги рух потягів на відкритій ділянці червоної лінії та проїзд поїздів через Південний міст на зеленій лінії призупиняється.

Зауважимо, що метро не працює під час комендантської години в Києві (з 23:00 до 5:00), проте під час повітряної тривоги відкриваються вестибюлі, щоб слугувати людям як укриття.

Чи можуть бойові дії переміститися під Київ

Багатьох киян хвилює, чи можуть росіяни знову атакувати столицю. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що непередбачувані бої під Києвом неможливі. Окупанти не зможуть різко перенести бойові дії під столицю.

Для захисту міста створені відповідні угрупування військ, а оборона Київщини укріплюється щодня.

Наразі основну небезпеку для киян становлять ракетні обстріли, хоч українська протиповітряна оборона збиває чималу кількість ворожих ракет. Проте варто бути обережними й слідувати в укриття під час кожного сигналу повітряної тривоги.

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