Біля Офісу Президента знайшли підозрілу сумку: триває перевірка
30 липня 2021 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Києві на Банковій виявили підозрілу сумку. Її залишили перед будівлею Офісу Президента. Спеціалісти перевіряють її вміст.
Інцидент стався 30 липня перед 15:00. Спочатку низка ЗМІ повідомили про ймовірне замінування будівлі.
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Втім, у поліції Києва 24 каналу відповіли, що повідомлень про замінування насправді не надходило. Натомість під стінами ОП знайшли підозрілий предмет. На місці працюють вибухотехніки.
Що відбувається під ОП: дивіться відео
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