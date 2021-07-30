Біля Офісу Президента знайшли підозрілу сумку: триває перевірка

30 липня 2021 , 14:56
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Джерело:

24 канал

У Києві на Банковій виявили підозрілу сумку. Її залишили перед будівлею Офісу Президента. Спеціалісти перевіряють її вміст.

Інцидент стався 30 липня перед 15:00. Спочатку низка ЗМІ повідомили про ймовірне замінування будівлі.

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Втім, у поліції Києва 24 каналу відповіли, що повідомлень про замінування насправді не надходило. Натомість під стінами ОП знайшли підозрілий предмет. На місці працюють вибухотехніки.

Що відбувається під ОП: дивіться відео

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Автор: Ірина Буртик