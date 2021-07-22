У Києві запрошують вакцинуватися всіх охочих віком від 18 років. Віталій Кличко повідомив, що столиця почала 5 етап вакцинації.

Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс Helsi.me. Вакцини є на вибір – CoronoVac (Sinovac Biotech) або Spikevax (Moderna), які надає МОЗ України.

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З 22 липня, вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ. А від завтра, з 23 липня, – в усіх 117 пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.

Я закликаю всіх киян подбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені,

– сказав Віталій Кличко.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві зафіксували перші випадки інфікування новим штамом коронавірусу – Дельтою. Він найбільш агресивний, ніж попередні мутанти.

Також нагадуємо, що вакцинація препаратом Moderna у МВЦ триватиме лише 4 дні.