І це після масованого удару: у Києві знову запустили салют
Російські військові здійснили масовану ракетну атаку по Україні 31 грудня. Минули лічені години після того, як рятувальники розбирали завали у Києві, як у столиці запустили феєрверки.
Нагадаємо, що під час дії воєнного стану запускати феєрверки заборонено. Але, на жаль, це не зупинило злісних порушників, повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-каналі.
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Салют запустили на Осокорках
У мережу виклали відео, на якому можна побачити, як у столиці запустили салют. Порушники вирішили, що на Осокорках просто не можуть прожити без піротехніки напередодні Нового року.
У Києві запустили феєрверк 31 грудня: дивіться відео
Що очікує на порушників
На це питання відповіла речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Вона зазначила, що спочатку правоохоронці вивчатимуть відеоматеріали, на яких можна буде побачити запуск піротехніки. Якщо їхню правдивість підтвердять, тоді почнеться наступний етап. Мовиться про опитування потенційних свідків, огляд файлів з камер спостереження, розташованих неподалік.
Тому не думайте про те, що якщо ви десь вночі запустили феєрверк, вас ніхто не бачив і не чув, і ви уникнете покарання. Цього не буде,
– підкреслила вона.
Зауважимо, що під час воєнного стану заборонено не лише запускати феєрверки, а й продавати їх. Тож на недобросовісних продавців очікує покарання. Мовиться про штраф, який вони будуть зобов'язані сплатити за реалізацію піротехніки.
Окупанти атакували Київ
- Російські військові по обіді 31 грудня атакували Україну ракетами. Частина з них летіла на Київщину. Причому цього разу об'єктами атаки стала цивільна, а не критична інфраструктура.
- На жаль, не минулося без поранених і жертви. Зауважимо, що один з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом'янському районі. Ще кілька чули у Печерському та Голосіївському.
- Пізно ввечері мер Києва Віталій Кличко актуалізував дані щодо жертв і постраждалих. Відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина та ще 22 зазнали поранень. 15 з них госпіталізували, 3 з них перебувають у тяжкому стані.
- Додамо, що серед постраждалих – японський журналіст. Він постраждав під час атаки по готелю у Печерському районі столиці.