У Києві застосують екстрені вимкнення світла

У столиці України знову будуть вимикати світло. В Київських електромережах повідомили, що змушені вдатись до цих заходів через чергову атаку, яку здійснили росіяни.

Така ситуація в столиці України станом на ранок 2 січня. За даними компанії, Росія вчергове завдала шкоди об'єктам енергетичної інфраструктури Києва.

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Що відбувається зі світлом у Києві

Через це (мовиться про шкоду об'єктам енергетичної інфраструктури – 24 канал), станом на ранок 2 січня, вимушені застосувати екстрені відключення,

– повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, фахівці Київських електромереж разом з Укренерго, комунальниками та місцевою владою цілодобово працюють для того, щоб у людей було світло.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що шкоди об'єктам енергетичної інфраструктури завдала остання повітряна атака на Київ, яку ворог здійснив у ніч проти 2 січня.

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