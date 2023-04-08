У Києві затримали голову військово-лікарської комісії одного з районів, – Найєм

Адвокат Масі Найєм повідомив про затримання голови однієї з військово-лікарських комісій Києва. Причиною стало те, що той за гроші безпідставно знімав військовозобов'язаних з обліку.

Як стверджує адвокат, голові ВКЛ уже повідомили про підозру. Його дії кваліфікують як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Що відомо про затримання голови ВКЛ

Масі Найєм не уточнив, про голову військово-лікарської комісії якого саме району столиці йдеться, однак відзначив, що той за гроші оформлював документи про зняття з військового обліку за станом здоров'я.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Далі буде,

– написав Найєм.

На Волині судитимуть військового

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони завершила розслідування вбивства Михайла та Олександра Куциків – батька і сина, як з початком повномасштабного вторгнення добровольцями пішли захищати Україну. Справу передали до суду.

За даними слідства, батька та сина вбив молодший сержант. Трагедія трапилася 16 січня цього року. Тоді підозрюваний у стані алкогольного сп'яніння увійшов до бліндажа, де ночували батько та син і здійснив понад десяток пострілів з ручного кулемета.

Унаслідок цього 48-річний батько та 26 річний син загинули на місці. За даними слідства, чоловік усвідомлював наслідки своїх дій, але бажав вчинити їх через довготривалі неприязні взаємини з Михайлом та Олександром Куциками з Ковеля.

За вчинений злочин молодшому сержанту загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.