Прокуратура скерувала до суду обвинувачення проти військового, якого підозрюють в умисному вбивстві двох добровольців. Трагедія трапилася 16 січня 2023 року.

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Підозрюваний вбив добровольців, будучи п'яним

Молодший сержант, за даними слідства, будучи у стані алкогольного сп'яніння, увійшов до бліндажа, де ночували батько та син і здійснив понад десяток пострілів з ручного кулемета. Майже 10 пострілів прийшлось на одного з них.

Унаслідок цього 48-річний батько та 26 річний син загинули на місці. За даними слідства, чоловік усвідомлював наслідки своїх дій, але бажав вчинити їх через довготривалі неприязні взаємини з Михайлом та Олександром Куциками з Ковеля.

За вчинений злочин молодшому сержанту загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Що відомо про загиблих

Про загибель батька та сина 17 січня повідомив мер Ковеля Ігор Чайка. Він же й розповів, що 48-річний Михайло Куцик був приватним підприємцем. Олександр же захищав Україну під час АТО та ООС з 2015 по 2021 роки й воював під Краматорськом.

На другий день повномасштабного вторгнення батько та син разом пішли захищати Україну, хоча Олександр за станом здоров'я міг залишатися вдома.