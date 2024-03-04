Обчистили зоомагазин і спробували підірвати поліцейських: у Києві затримали крадіїв-серійників

У столиці поліцейські викрили двох крадіїв-рецидивістів. Під час затримання один з них погрожував ножем і спробував підірвати правоохоронців гранатою.

Спочатку чоловіки обікрали зоомагазин. Далі повантажили все в авто й намагалися втекти з місця злочину. Втім, їх наздогнали поліцейські.

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Серійних крадіїв затримали

Так, двох жителів столиці викрили у вчиненні крадіжки в зоомагазині. За допомогою лома вони відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин.

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Далі викрадене повантажили в транспортний засіб і намагалися поїхати геть. Втім, їх наздогнали правоохоронці.

36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце,

– повідомив Дмитро Шуменко.

Начальник поліції Києва додав, що завдяки злагодженим та професійним діям оперативників гранату перехопили й розрядили. Підозрюваного затримали. До речі, під час обшуків з авто вилучили викрадене майно та інші речові докази.

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Крадіїв затримали / Фото поліції

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