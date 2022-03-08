У Києві затримали зрадника: директор підприємства з Дніпра передавав секретні дані Росії
Джерело:Офіс генпрокурора
Українські правоохоронці затримали директора підприємства з міста Дніпро. Він передавав інформацію військового характеру до російської ФСБ.
Також затриманого підозрюють у причетності до фінансування бойовиків у псевдореспубліках. Про підозру йому вже повідомили та взяли під варту.
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Директору підприємства у Дніпрі повідомили про підозру – передавав секретні дані Росії
Затримано директора одного з підприємств Дніпра, йому повідомили про підозру у державній зраді. За інформацією правоохоронців, ця особа:
- Допомагала фінансувати бойовиків на Донбасі у великих розмірах.
- А також виконувала завдання кураторів ФСБ Росії спільно з колишніми офіцерами української розвідки.
Зокрема – передавала росіянам дані про оборонні замовлення в Україні та про дислокацію військових частин Збройних сил України.
Затримали підозрюваного 4 березня у Києві. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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