П'яна водійка ледь не збила пішохода у Києві: її посвідчення виявилось підробкою

У Дарницькому районі Києва затримали водійку легковика, яка ледь не збила чоловіка. Виявилось, що вона була напідпитку, а при собі в неї були підробні документи.

Правоохоронці виписали жінці чималий штраф. Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції.

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Подробиці інциденту

Правоохоронці розповіли, що їм надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі чоловіка ледь не збив автомобіль Peugeout. Коли поліцейські прибули на місце, то зупинили авто, за кермом якого виявилась 35-річна жінка.

Перевіривши документи, інспектори виявили, що у жінки підробне посвідчення водія. Ба більше, громадянка позбавлена права керування.

Крім цього, правоохоронці помітили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. До слова, від проходження медичного огляду вона відмовилася.

Вже не вперше кермує напідпитку: жінка повинна сплатити великий штраф

На порушницю склали адмінпротокол за фактом керування машиною у стані алкогольного сп'яніння. Це вже не вперше за останній рік, коли її затримують за це правопорушення, тож на жінку наклали штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Після цього поліцейські передали громадянку слідчим, які прибули на місце.

До слова, у Львівській області суд виніс вирок солдату Івану Тінишину, який взимку спричинив смертельну ДТП, перебуваючи напідпитку. Тоді внаслідок аварії загинули троє людей.