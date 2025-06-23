Через наслідки ворожого обстрілу у Києві частково змінено маршрути громадського транспорту

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня було перекрито рух транспорту по вулиці Івана Виговського поблизу метрополітену "Святошин". Через це дещо змінено маршрути громадського транспорту.

Метро працює у штатному режимі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА. Дивіться також Комбінована атака по Києву 23 червня: є значні руйнування, загинули люди У Києві змінили маршрути громадського транспорту через нічний обстріл Через нічний ворожий обстріл рух по вулиці Івана Виговського наразі неможливий. Рух поблизу станції метрополітену "Святошин" перекрито. Через це частково відкорегований маршрут громадського транспорту. На вулиці Івана Виговського транспорт курсує: тролейбуси № 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

автобус № 32: Литовський проспект – вулиця Білицька;

автобус № 36ТР: вулиця Північна – проспект Європейського Союзу – вулиця Чорнобильська до площі Валерія Марченка. Поблизу станції "Святошин": автобуси № 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

автобуси № 90 у напрямку площі Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

рух тролейбусів № 41 затримується. Київський метрополітен працює в штатному режимі. Втім, один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.