У Києві змінять очільників районних державних адміністрацій

У Києві очікують кадрові зміни, відбудеться заміна очільників районних державних адміністрацій, аби зосередити більше уваги на важливих питаннях.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко за підсумками розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про зміни в РДА

Керівник КМВА наголосив, що питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Він зауважив, що Київ володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні, проте навіть у такому разі кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.

На думку посадовця, виправити таку ситуацію можуть зміни.

Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу — заміна очільників районних державних адміністрацій. Мета одна – більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя,

– написав він.

За його словами, вже найближчим часом варто очікувати на призначення нових керівників, головним завданням яких буде реалізовувати вищезгадане. Водночас наразі імен осіб, які можуть бути призначені, Тимур Ткаченко не назвав.