Неодноразово тікала: у Києві знайшли безвісти зниклу 18-річну дівчину
Правоохоронці Києва знайшли дівчину, яка зникла ще у жовтні 2022 року. 18-річна Ліберті Боднар вже неодноразово вважалася зниклою безвісти.
Як пояснили поліцейські, дівчина вже декілька разів тікала зі спеціалізованої столичної медичної установи. Найдовше її шукали протягом понад 1,5 року.
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Востаннє вона втекла напередодні її 18-річчя.
Дівчину розшукували в усіх регіонах держави, адже вона постійно змінювала місце перебування. За час пошуку відносно неї протиправних дій скоєно не було. У рамках відкритого кримінального провадження слідчі встановлюватимуть усі обставини, а також мотиви такого вчинку,
– повідомили в поліції.
Завдяки розголосу у ЗМІ до поліції неодноразово звертались громадяни з повідомленнями про можливе місце перебування дівчини у різних куточках країни. Поліцейські реагували та відпрацьовували кожне таке звернення. Днями оперативники знайшли Ліберті в одному з районів столиці.
Де дівчина переховувалася протягом п'яти місяців, невідомо. Правоохоронці мають з'ясувати, чому вона втекла.
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- Мешканця Київської області засудили до 9 років в'язниці. Фотограф виготовляв та розповсюджував порнографію, а також вербував малолітніх. Фотограф упродовж 2013 – 2020 років працював на святах в одному з міст Київської області. Користуючись довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками.