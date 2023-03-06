У квартирі в Києві знайшли немовля серед сміття та тарганів
Джерело:Поліція Києва
Новонароджену дівчинку знайшли серед купи сміття, недопалків та розкиданого одягу. Немовля негайно помістили під нагляд лікарів через загрозу для життя й здоров'я.
Повідомлення про новонароджену дитину надійшло від медичного закладу. Вони звернулися до правоохоронців, аби вони перевірили стан дівчинки, яку разом з матір’ю нещодавно виписали.
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Замість колиски була купа сміття
Жінку разом з новонародженою дівчинкою виписали з пологового 21 лютого. Спочатку мати відповідала на дзвінки медзакладу й надавала інформацію щодо стану немовля. Проте згодом почала їх ігнорувати, а лікарям двері квартири не відчиняла.
Аби перевірити й не допустити протиправних дій відносно дитини, працівники медзакладу звернулися до правоохоронців. Інспектори ювенальної поліції разом зі спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї вирушили на перевірку.
Приїхавши за адресою, де мешкала мати з немовлям, правоохоронці виявили купу порушень. Дитина проживала у занедбаній оселі з жахливими умовами. Скрізь було розкидане сміття, яке закривало повністю прохід у квартиру, брудні речі, сморід, таргани та відсутність комунікацій.
Правоохоронці перевірили умови, в яких жило немовля / Фото Нацполіції
Маленьку дівчинку терміново забрали у батьків та відправили до лікарні.
Поліцейські склали на матір адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків. Її можуть позбавити батьківських прав.
На горе-батьків склали адмінпротокол / Фото Нацполіції
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