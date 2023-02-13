Як у фільмах жахів: у Києві змія залізла в пральну машину в багатоповерхівці

Доволі часто моторошні історії про плазунів у цілком неочікуваних місцях домівки можна побачити в кіно чи у новинах Австралії. Однак полоскотати нерви вдалося невеличкій змії й мешканцям Києва.

Там в одній із квартир на лівому березі столиці вона знайшла собі тепле місце прямісінько серед внутрішніх деталей пральної машини. Однак як саме вона туди дісталася та звідки проклала собі шлях – залишається загадкою.

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Змія ховалася у пральній машинці

Тож власникам квартири, розташованої на проспекті Бажана, довелося діяти. Самотужки вони вирішили не діставати плазуна та не завдавати йому шкоди, а натомість звернулися за допомогою.

На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі,

– повідомили зоозахисники.



Змія ховалася у деталях пральної машинки / Фото Команди порятунку тварин Києва



Щоб дістати плазуна, довелося розбирати пральну машинку /Фото Команди порятунку тварин Києва

Гостя невідомого виду

Щоб дістати незваного гостя зоорятувальникам довелося розібрати побутову техніку. З'ясувалося, що змійка була доволі маленькою та мала жовтувате забарвлення.

Команда порятунку тварин Києва не уточнила, до якого виду належав плазун, однак він за забарвленням дуже схожий на маїсового полоза. Це неотруйна змія родини вужеподібних, що мешкає в Північній Америці, що додає незвичності цій історії.

Змія у Києві та маїсовий полоз / Порівняння

Дату незвичайного інциденту рятівники змії також не уточнили. Інформацію про цей випадок вони оприлюднили у звіті діяльності за період з 21 до 31 січня.

Під дописом українці дякують команді порятунку тварин, а також цікавляться, яким буде новенький дім смугастої змії. А також зізнаються, що цей випадок схожий на сюжет фільмів жахів, який може декому додати нової фобії.

Що робити при зустрічі зі змією

Зауважимо, що далеко не всім може пощастити зустріти серед міста чи живої природи саме неотруйну змію. Тому для того, щоб вберегти власне життя та здоров'я, експерти мають кілька порад.

Перш за все, якщо ви знаходитеся у лісі, прихопіть зі собою палицю, аби розсувати зарослі, листя та обстежити ущелини, щоб ненароком не натрапити на плазуна.

Також обов'язково взувайте надійне взуття та одягайте широкі штани, заправивши їх у черевики так, щоб утворився напуск. Таким чином навіть якщо змія вас вкусить, то вона зможе прокусити лише тканину, а не шкіру.

Якщо ж не вдалося уникнути укусу плазуна – зберігайте спокій та менше рухайтеся, щоб отрута швидше не поширювалася організмом. Натомість слідуйте порадам МОЗ.



Що робити, якщо вкусила змія / Інфографіка 24 каналу