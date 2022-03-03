У Києві знову пролунали потужні вибухи

У столиці 3 березня, приблизно о 1:42 знову чути потужні вибухи. Як пишуть у соцмережах, вони долинають зі сторони станції метро "Дружби народів".

У мережах повідомляють, що в ніч на 3 березня у центральній частині Києва чути вибухи, передає 24 канал.

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Вибухи в Києві

Попередньо, вибухи прогриміли поблизу станції метро "Дружби народів". Наразі зафіксували вже 4 вибухи.

У мережі одразу ж з'явилися моторошні відео вибуху.

Наразі немає офіційних повідомлень про те, куди саме спрямовували удари.

Нагадаємо, о 1:23 у столиці оголосили про повітряну тривогу.

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