У Києві знову пролунали потужні вибухи
3 березня 2022 , 01:45Читать новость на русском
У столиці 3 березня, приблизно о 1:42 знову чути потужні вибухи. Як пишуть у соцмережах, вони долинають зі сторони станції метро "Дружби народів".
У мережах повідомляють, що в ніч на 3 березня у центральній частині Києва чути вибухи, передає 24 канал.
Читайте також Цілились по Міноборони, а уламки ракети влучили у вокзал, – ЗМІ про удар біля вокзалу Києва
Вибухи в Києві
Попередньо, вибухи прогриміли поблизу станції метро "Дружби народів". Наразі зафіксували вже 4 вибухи.
У мережі одразу ж з'явилися моторошні відео вибуху.
Наразі немає офіційних повідомлень про те, куди саме спрямовували удари.
Нагадаємо, о 1:23 у столиці оголосили про повітряну тривогу.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!