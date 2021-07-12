У центрі Києва знову прорвало трубу: невеликий фонтанчик забив на Саксаганського

У центрі Києва на вулиці Саксаганського 12 липня прорвало трубу. Невеликий фонтан виник просто посеред дороги.

Наразі аварію вже ліквідували. Втім, один будинок залишиться без води до ранку.

Інший випадок Під час гідравлічних випробувань: у Києві на мосту Патона сталася серйозна комунальна аварія

Причина аварії

Працівник Київводоканалу, який прибув на місце, щоб ліквідувати аварію, повідомив, що стався порив труби з холодною водою.

У центрі Києва знову порвало трубу: відео

Як ліквідовували аварію: відео Телеканалу "Київ"

Цього разу не тепломережа

Зауважимо, що нині в багатьох районах міста відбувають гідравлічні випробування до початку нового опалювального сезону. Через це періодично виникають аварії на мережі.