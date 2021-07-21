У Києві знову знущаються з електросамокатів: повалили з ноги, немов доміно

У Києві зафіксували ще один випадок знущання з електросамокатів, які стали доволі популярним транспортом у столиці. Хлопець повалив їх, немов доміно.

Сам же й виклав відео непристойної поведінки у мережу. Потім вибачився.

Ще один випадок "Припаркував" електросамокат у фонтані: суд оштрафував львів'янина

В українській столиці все більшої популярності набувають нові засоби пересування містом – електросамокати, велосипеди й автівки, які можна узяти на прокат навіть на одну годину й дістатися до місця призначення, залишивши транспорт там.

Заради сумнівної слави

Сервіс дозволяє, аби самокати чи то велосипеди залишався просто на вулиці.

Втім, не всі громадяни поставились до такої зручності з повагою – ми вже писали раніше про те, як один самокат після користування скинули з гаража. Тепер хлопець просто вирішив поглумитися над чужою власністю.

Йому здалось, що буде весело, якщо він з ноги повалить самокати, які стояли один біля одного. Потім хлопець вибачився за свій вчинок.

Хлопець познущався з самокатів: відео (присутня нецензурна лексика)

Нагадаємо, що у Києві обмежили швидкість електросамокатів – не більше 20 кілометрів у годину. Такий параметр буде запрограмований у всіх операторів, які надають послуги оренди цього транспортного засобу.