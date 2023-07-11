Комісія знову намагається потрапити у Києво-Печерську лавру: попи УПЦ МП заявили про "штурм"

11 липня до Києво-Печерської лаври вкотре прибула комісія Мінкульту. Попи УПЦ МП вже встигли заявити про нібито "штурм" і "взлом" корпусів та церковного магазину.

На місці перебувають поліцейські, які забезпечують правопорядок. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на території Києво-Печерської лаври

Як розповіли очевидці, у Києво-Печерській лаврі знову неспокійно. Зранку 11 липня біля корпусів вишукувались кордони поліції. Комісія Мінкульту намагається перевірити корпуси та опечатати їх.

Однак попи московського патріархату знову заявили про буцімто "штурм" і "злом" корпусів та церковного магазину.

Представники УПЦ МП мали залишити територію Києво-Печерської лаври ще 4 липня.

Біля лаври багато правоохоронців/ фото із соцмереж

На території лаври багато поліції: дивіться відео

Ситуація у Києво-Печерській лаврі: останні новини

6 червня у пресслужбі УПЦ Московського патріархату почали істерити через "незаконні дії", що нібито вчиняють представники поліції. Власне, не сподобалось "агентам ФСБ в рясах" те, що силовики опломбували 69-й, 70-й та 71-й корпуси Лаври.

Білоруська православна церква заявила, що може прийняти монахів УПЦ МП, які мають залишити Києво-Печерську лавру. Там заявили, що ченці можуть "знайти місце подальшого чернечого "подвигу" в обителях Білоруської православної церкви.

Нагадаємо, що у березні цього року Московський патріархат повинен був звільнити Лавру через розірвання договору оренди. Тому "священнослужителі" цієї "церкви" вирішили подати до суду. За їхніми словами, вони не збираються самовільно покидати святиню, допоки триває "судовий процес".