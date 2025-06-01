Дерева заблокували рух тролейбуса, гілка прошила дах авто: у Києві знову була сильна негода

Негода у Києві, що вирувала 30 червня спричинила багато лиха. У різних районах міста люди повідомляють про падіння дерев через сильний вітер.

Про це пише 24 Канал з посиланням на столичні телеграм-канали та Новини.LIVE.

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У Києві вирує сильний вітер

Падіння дерев стало основним наслідком негоди в понеділок. Небезпеку через метеорологічні явища оголошували в низці областей – Україну накрили гроза та вітер. Негода не обійшла стороною Київ.

У мережі з'явилися кадри, де видно зламане дерево в столичному районі Дорогожичі. Воно впало на дорогу, пошкодивши контактну мережу. Внаслідок цього було заблокувало рух тролейбуса по вулиці Юрія Іллєнка. На диво, під деревом продовжували проїжджати авто.

Дерево впало на електромережу: дивіться відео

В іншому місці – на бульварі Тараса Шевченка велика гілка впала на дах автомобіля Мercedes під час руху. Деревина серйозно пошкодила елітну машину. А на вулиці Шалімова через сильний вітер гілка дерева впала на припаркований автомобіль Nissan.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.

Гілка наскрізь прошила авто: відео

Наслідки негоди люди фільмували також на вулиці Миколи Ушакова, Академіка Глушкова, Олексія Щусєва, Львівській, а також на проспекті Повітряних Сил і в парку Шевченка. Сильний вітер завдав деревам пошкоджень на Кільцевій дорозі та на Золотих Воротах.

Сильний вітер накрив столицю 30 червня: відео

У Києві під час негоди падали дерева: дивіться відео

Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович сказав, що на вулиці Іллєнка, Січових Стрільців, Пилипівській та дерева падали на проїжджу частину, внаслідок чого було тимчасово ускладнено рух транспорту. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місцях, де впали дерева, працюють комунальні служби.

Наслідки негоди в Києві 30 червня / Фото із соціальних мереж

Нагадаємо, востаннє негода не минула без наслідків 26 червня. Через сильний вітер вночі в столиці падали дерева, на місця виїжджали рятувальники.