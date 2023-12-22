"Європо, прокинься": жителі Києва емоційно розповіли подробиці нічного удару "Шахедами"

У ніч проти 22 грудня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Жителі Києва розповіли деталі нічної атаки.

Загалом окупанти запустили по території України 28 безпілотників. Сили та засоби ППО влучно відпрацювали й ліквідували 24 "Шахеди".

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"Наша злість від того тільки зростає"

Мешканець Солом'янського району Києва Олександр розповів про деталі нічної атаки дронами-камікадзе. За його словами, він почув піке "Шахеда", після якого – удар і потужний вибух, після якого вилетіли шибки. Після вибуху він пішов у безпечне місце.

Свідок нічної атаки емоційно звернувся до країн Європи після чергової атаки ворога. Він закликав партнерів надати більше зброї, аби Україна могла захиститися.

Європо, прокинься. Європо, дай нам зброю, ми самі все зробимо. Тут дітей вбивають кожен вечір і ніч... Наша злість від того тільки зростає й вони (окупанти – 24 Канал) все отримають,

– емоційно розповів про нічну атаку мешканець Солом'янського району Києва Олександр.

Ще один мешканець Солом'янського району розповів, що у момент ворожої атаки займався ремонтом. Він підкреслив, що знає, яка гарна й потужна ППО в Україні, тому відчував себе у безпеці. На жаль, від падіння уламків не захищений ніхто. Чоловік поділився, що почув потужний вибух, а після – сховався згідно з правилом двох стін. За його словами, він не міг скористатися ліфтом, бо там "якісь проблеми" й "запровадили "ключі". Але згодом чоловік все ж спустився в укриття.

Наслідки атаки "Шахедів" у Києві: коротко