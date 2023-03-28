Нічна атака "Шахідами" по Києву: у КМДА уточнили кількість виявлених і знищених ворожих цілей

Росіяни завдали масованої атаки дронами-камікадзе. У КМДА розповіли, яку кількість іранських "Шахідів", які спрямували на Київ, виявили та знищили.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 28 березня російські військові атакували Київ дронами-камікадзе. Читайте далі, скільки "Шахідів" виявили та знищили наші сили ППО.

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Київ витримав чергову атаку ворога

На цьому наголосив начальник КМВА Сергій Попко. Він наголосив, що цієї ночі росіяни вкотре запустили БпЛА "Шахід" у напрямку столиці.

За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько десяти таких цілей. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована. За уточненими даними – без жертв,

– зауважив він.

Сергій Попко зазначив, що Києву вдалося пережити ще одну атаку дронами. Він також додав, що не стомлюється дякувати воїнам ППО.

Зауважимо, що пізно ввечері 27 березня у столиці пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко підтвердив це. Він зауважив, що попередньо вони сталися в Оболонському та Святошинському районах Києва. І що туди, станом на 23:49 вирушили всі необхідні служби.

Сили ППО знищили 12 "Шахідів"