Страшні реалії сьогодення: у Києві сім'я приїхала на АЗС, щоб під'єднати до інгалятора дитину

Росія 23 листопада скоїла чергову терористичну атаку. Окупанти випустили по Україні близько 70 ракет та дронів.

Кадр опублікував Андрій Бєдняков. На жаль, такий вигляд мають реалії сьогодення, коли українці змушені залишатися без світла на години та доби.

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Це заправка. Сім'я попросила розетку для дівчинки з інгалятором. Росія продовжує бити по критично-важливій інфраструктурі України. Позбавляючи простих людей електрики, тепла та води Це – на все життя. Не відмитися,

– написав Бєдняков.



Дитина на АЗС / Фото Андрія Бєднякова

Яка ситуація зі світлом 24 листопада

Росія 24 листопада атакувала Україну приблизно 70 ракетами та дронами. Без світла й тепла країна-терористка залишила мільйони українців. Це у час, коли температура повітря впевнено йде у мінуси. Окрім того, у низці областей фіксували проблему з водою.

Володимир Зеленський 24 листопада під час вечірнього звернення заявив, що енергетики роблять усе можливе, аби повернути в оселі українців світло та тепло. Робота не зупиняється ані вдень, ані вночі. Наразі Україна потрохи відходить від критичної ситуації.

Найскладніша ситуація наразі у:

Київській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Львівській,

Полтавській,

Харківській областях.

Важливо – звернення Зеленського 24 листопада: дивіться відео