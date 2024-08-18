Київ був під атакою північнокорейських ракет і дронів

Київщина опинилася під комбінованим ударом ворога. Так, російські загарбники атакували столицю дронами та північнокорейськими балістичними ракетами.

Потужні вибухи у Києві лунали близько о 5-й ранку. За попередньою інформацією сили ППО успішно відпрацювали й знищили усі ворожі цілі.

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Скільки цілей збили в Києві

Вранці 18 серпня, приблизно о 05:00, ворог атакував Київ балістичним озброєнням. Варто зауважити, що це вже третій обстріл столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.

За попередньою інформацією, Київ атакували північнокорейськими балістичними ракетами типу KN-23. Як наголосили в КМВА, ранковий удар 18 серпня був практично ідентичний двом попереднім. Втім, сили ППО успішно відбили ворожу атаку й знищили усі балістичні ракети на підльоті до столиці.

Точну модифікацію озброєння та кількість збитих ракет оприлюднять згодом у звітах Повітряні сили.

Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Сили ППО вкотре стали на заваді ворожих планів і знищили усі "Шахеди" далеко за межами столиці.

Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються,

– додали в КМВА.

Додамо, що росіяни постійно намагаються завдати ударів по Київщині. Так, під час атаки у ніч проти 17 серпня ворог також атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед", частину з яких – спрямував на Київщину. Сили ППО вкотре провели потужну бойову роботу й знищили усі ворожі цілі.