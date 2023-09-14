Київ – фантастичне місто, я захоплююсь духом опору киян, – Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав інтерв'ю Дмитру Гордону, яке відбулося під час саміту YES. У ньому він зазначив, що неабияк захоплюється українською столицею та киянами.

До слова, у листопаді 2022 року Київрада проголосувала про присвоєння Борису Джонсону звання "Почесного громадянина Києва". Відповідну ознаку згодом вручив мер Києва Віталій Кличко під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Борис Джонсон зізнався, що захоплюється Києвом та його жителями

Відповідаючи на запитання, чи хотів би Борис Джонсон прогулятися у Києві вулицею, названою на його честь, експрем'єр Великої Британії сказав: "Я завжди радий прогулятися будь-якою з вулиць Києва. Це фантастичне місто. Я захоплююся духом спротиву киян. Ви точно переможете! Мій головний меседж для України: продовжуйте так само. Ми також будемо продовжувати вас підтримувати. Але Україна обов'язково переможе".

Борис Джонсон про столицю України та киян: дивіться відео

Крім того, Джонсон розповів в інтерв'ю, як познайомився з Віталієм Кличком. А також, що думає про його роботу на посаді мера Києва.

Я познайомився з мером Кличком багато років тому. У нас була зустріч у Лондоні, коли я був мером. Він багато хорошого зробив у Києві, і в нього є чудові ідеї,

– зазначив британський експрем'єр.